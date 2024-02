Freizeit und Vergnügen in Mettmann Weitere Tanzschule bereichert Mettmann

Um den Neuzugang einordnen zu können, muss ein Schlaglicht in die Vergangenheit geworfen werden: Die Tanzschule Krauss – nicht zu verwechseln mit Tanzhaus Mettmann Constanze Krauss – war berühmt. 1995 von Wodi Krauss an der Bahnstraße gegründet, zog sie 2019 an die Talstraße um. Hier waren nicht nur die Räume größer, auch das Konzept wurde erweitert. Es gab neben den Tanzkursen für jedes Alter auch einen Eventraum. Als Wodi Krauss 2021 verstarb, übernahm zunächst seine Frau Andrea die Tanzschule. Irgendwann jedoch stellte sie sich die Frage, wie es weitergehen soll.