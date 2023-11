Immobilien in Mettmann Alte Häuser mit Sanierungsstau im Nachteil

Ein gebrauchtes Einfamilienhaus kommt in Mettmann aktuell für durchschnittlich 675.000 Euro auf den Markt. Doch gerade ältere Gebäude, die nicht gut gedämmt sind, können diese Preise bei weitem nicht mehr erzielen. „Die Angebote fangen bei 596.000 Euro an, denn der Käufer muss in der Regel ja auch noch weiter investieren“, sagt Bert Christoffel. Damit die Erderwärmung möglichst gedrosselt wird, unterstütze der Staat eine Verbesserung des Energiestandards. „Neben den vielfältigen Förderungen kann ab 2024 erstmals auch Geld für energetische Modernisierungen aus allen Riester-Verträgen genutzt werden“, so Immobilienexperte Bert Christoffel vom LBS-Beratungscenter. Vor allem mit Blick auf Fristen zum Jahresende lohne sich deshalb der frühzeitige Check aller Verträge und Sparleistungen, um Zulagen nicht zu verpassen. Denn Wohnungsbauprämie, Arbeitnehmer-Sparzulage und Riester-Zulagen gebe es immer für das Gesamtjahr, auch wenn die Sparbeiträge erst am Jahresende eingezahlt werde.