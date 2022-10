Soziales in Mettmann : Als Alltagshelfer eine Firma gründen

KREIS METTMANN Für ihren Kunden sind sie eine Chance, länger selbstbestimmt leben zu können. Und auch für den eigenen Berufsweg ist der Einstieg in die Aufgabe als Alltagshelfer oft von Vorteil – als Start in die eigene Selbstständigkeit.

Von der abhängigen Beschäftigung in eine Selbstständigkeit als Alltagsbegleiter für Pflegebedürftige? Wer sich mit diesem Gedanken beschäftigt, dem bleiben womöglich viele offene Fragen dazu, wie dieser Schritt gelingen kann. Das „Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz“ informiert in einer Veranstaltung am Dienstag, 15. November, über den Einstieg in die Selbstständigkeit als Alltagsbegleiter.