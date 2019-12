Christfest in Mettmann mal anders gefeiert : Mit ihnen sind Alleinstehende nicht einsam

Weihnachtsfeier für Alleinstehende im Carpe Diem, organisiert von Ehrenamtlern wie Frank Müller (v.li), Dora Brucki, Karin Hornfeck, Konrad Brucki und Uschi Backeshoff. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Keiner muss beim traditionellen Familienfest am 24. Dezember alleine sein. Dafür sorgen Ehrenamtler mit einer Feier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sandra Grünwald

An Weihnachten sollte niemand alleine sein. Dennoch sind es viele, unter ihnen – dem demografischen Wandel geschuldet – viele ältere Menschen. Sei es, weil sie geschieden oder verwitwet sind oder die Kinder in der Ferne leben. Oliver Pahl vom „Runden Tisch für Seniorenfragen“ weiß: „Es gibt sehr viele zurückgezogene Menschen.“ Damit diese alleinstehenden Senioren ihren 24. Dezember nicht alleine verbringen müssen, wurde 2002 die Weihnachtsfeier am Heiligen Abend ins Leben gerufen.

Die erste Feier fand mit 12 Gästen im Netzwerk-Treff statt. Als dieser schloss, zog die Heiligabend-Feier ins Gemeindehaus an der Friedhofstraße um. Seit 2009 finden die Feiern mit fünfzig bis sechzig Gästen in der Senioren-Einrichtung Carpe Diem statt, die ihr Restaurant „Vier Jahreszeiten“ zur Verfügung stellt. Einrichtungsleiter Volker Paikert ist diese Veranstaltung wichtig, damit der festliche Heiligabend „kein trauriger Tag ist“.

INFO Familienfest in anderer Ausprägung Christfest Die Weihnachtsfeier für Alleinstehende findet Dienstag, 24. Dezember, von 16 bis 20 Uhr im Restaurant „Vier Jahreszeiten“ der Senioreneinrichtung Carpe Diem, Ecke Johannes-Flintrop-Straße/Seibelstraße, statt. Unkosten Der Kostenbeitrag beträgt drei Euro. Informationen Wer gerne mitfeiern möchte, kann sich telefonisch bei Pfarrer Stark unter 02104 76735 oder bei Familie Brucki, Telefon 02104 76374, anmelden.

Eingeladen sind alle alleinstehenden Senioren, die einen besinnlichen, aber auch fröhlichen Heiligen Abend in Gemeinschaft verleben möchten. Hier gibt es nicht nur leckere Köstlichkeiten, der Weihnachtsmann bringt auch jedem eine Geschenktüte mit. „Die größeren Geschenke, wie Frisör-Gutscheine oder Trollis werden bei der Tombola verlost“, sagt Paikert. Alle Geschenke wurden von Mettmanner Unternehmen gesponsert.

Auch für ein festliches Programm wird gesorgt. So gibt es Leierkasten-Musik und Geschichten in Mettmanner Mundart, die Familie Backes aus der Kulturvilla wird mit Musik und Gesang für besinnliche Momente sorgen. Damit sich alle Gäste wohlfühlen, sorgen rund zehn Ehrenamtliche während der Feier für alles – von der Begrüßung über die Betreuung bis zur Organisation der Rückfahrt, die vom Haus Carpe Diem organisiert wird.

Doro und Konrad Brucki sind vom ersten Tag an dabei. „Es wurden damals Ehrenamtliche gesucht“, erinnern sie sich, „und weil wir an Heiligabend nicht feiern, sondern erst am ersten Weihnachtsfeiertag, haben wir uns gemeldet.“ Es sei immer ein sehr schönes Fest gewesen. „Wir haben uns immer gefreut.“ Ihr Engagement gründet auf christlichem Glauben, „für den Nächsten da sein“.

Karin Hornfeck ist bereits seit zehn Jahren dabei. „Ich kam dazu, weil ich meine Mutter hier im Heim hatte“, erzählt sie. So hat sie ebenfalls an der Feier teilgenommen. Als sie sah, dass Hilfe gebraucht wurde, packte sie mit an und wurde daraufhin gefragt, ob sie nicht wieder helfen würde. Uschi Backeshoff kannte solche Feiern aus Düsseldorf und gehört auch schon seit vielen Jahren zu den fleißigen Helfern. „Die Resonanz, die wir von den Gästen begegnen zeigt: was wir machen ist nicht für die Katz.“ Eine Erfahrung, die Konrad Brucki gerne bestätiget: „Ich werde immer schon im Sommer auf die Feier angesprochen.“