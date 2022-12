Weihnachten in Mettmann Den Heiligen Abend miteinander verbringen

Pastorin Siegrid Geiger lud, mit ehrenamtlicher Unterstützung, zunächst in den Netzwerk-Treff und später ins ehemalige evangelische Gemeindehaus an der Friedhofstraße ein. Als dieses 2009 abgerissen wurde, musste für die Weihnachtsfeier ein neuer Ort gefunden werden. Das Restaurant „Vier Jahreszeiten“ im Senioren-Park „Carpe Diem“ bot an, den Raum für die Feier am 24. Dezember zur Verfügung zu stellen.