Neuzugang in Mettmann Verwaltung hat neue Personalchefin

Ihre berufliche Laufbahn hat Alexandra Staszewski in der Stadtverwaltung Gelsenkirchen, der Stadt, in der sie aufgewachsen ist, im Jahr 2002 begonnen. Nach ihrer Ausbildung arbeitete sie noch fünf Jahre dort und begann 2008 nebenberuflich ein Studium, dass sie 2012 mit dem Master of Public Administration abschloss. Noch während des Studiums wechselte sie in den Landesdienst. Alexandra Staszewski lebt in Hilden, ist verheiratet und hat zwei Kinder (9 und 12 Jahre). Privat verbringt sie viel Zeit mit der Familie. Einen Ausgleich zu ihrem Job findet sie im Fitness-Studio und bei langen Spaziergängen, die sie am liebsten mit ihrem Mann unternimmt.