Gesundheit in Mettmann Aktionstag der AOK auf dem Jubiläumsplatz

der Jubiläumsplatz verwandelt sich am Freitag, 17. Mai, in einen Gesundheitsplatz, verspricht die AOK Rheinland/Hamburg. An diesem Tag ist die Krankenkasse von 10 bis 16 Uhr vor Ort und bietet in Kooperation mit den umliegenden Händlern verschiedene Aktionen rund um das Thema Gesundheit an. In der Biber-Apotheke kann man seinen Blutdruck und Blutzucker messen lassen, die Drogerie DM informiert über Hautschutz und baut eine „Sonnenmilchbar“ auf. Der Verein ME-Sport ist mit vor Ort und unterstützt die Besucher, mit einem Koordinations-Board wieder richtig in Balance zu finden.