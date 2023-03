Aktionsstand in Mettmann Rassismus nicht salonfähig werden lassen

„Den Aktionsstand bieten wir wieder im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus an, die in diesem Jahr vom 20. März bis zum 2. April stattfinden. Ziel ist es, über die zunehmende Polarisierung in unserer Gesellschaft, auf Ausgrenzung und die unterschiedlichen Ausprägungen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wie zum Beispiel Rassismus, Antisemitismus, Sexismus oder Antiislamismus zu informieren. Solche Verhaltensweisen und damit einhergehende Äußerungen scheinen in den vergangenen Jahren eine zunehmende Salonfähigkeit erhalten zu haben. Daher ist es wichtig, zu zeigen, dass dies in einem demokratischen Staat nicht hinnehmbar ist und dass es möglich ist, gegenzusteuern“, sagt Heiko Richartz, der bei der Caritas zuständig ist für die Kampagne „vielfalt. viel wert.“ und die Aktion rund um den Mettmanner Wochenmarkt koordiniert.