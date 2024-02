Politik in Mettmann Klamme Städte wollen Wüst sprechen

Zusätzliche Sorgen verursachten Aussagen von Ministerpräsident Hendrik Wüst in der Landespressekonferenz am 15. Februar. Dort erklärte der Landeschef, man habe 2023 einen Vorschlag unterbreitet, der aber sofort vom Bund abgelehnt worden sei. Die Verantwortung für die Lösung liege daher in Berlin. In einem Brief an Ratsleute in Mettmann hatte die SPD-Bundespolitikerin Kerstin Griese das gerade andersherum dargestellt.