Wohltätige Aktion in Mettmann Aufruf der Bürgermeisterin: Spende statt Böller

In den vergangenen beiden Jahren galt an Silvester Böllerverbot. Bürgermeisterin Sandra Pietschmann startete passend dazu die Aktion „Spende statt Böller“ – mit großem Erfolg. Von den vielen Geldspenden, die zusammenkamen, konnten viele Menschen in der Stadt unterstützt werden, denen es nicht so gut geht. Nun sind Raketen und Kracher zwar wieder erlaubt, die Bürgermeisterin hofft aber dennoch, dass sich weiterhin viele an der Aktion beteiligen: „Jeder noch so kleine Beitrag hilft. Ich würde mich freuen, wenn wir die drei Projekte, die mir für die Aktion von der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände vorgeschlagen wurden, finanziell unterstützen“. Von der Arbeitsgemeinschaft der AWO, Caritas, Diakonie, Der Paritätische und DRK wurden ihr folgende Projekte vorgeschlagen.