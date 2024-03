Politik in Mettmann Afd-internes Ausschlussverfahren gegen Ratsfrau Petra Kotthaus

Dabei geht es angeblich um einen Artikel, den Kotthaus mit anderen Chatteilnehmern geteilt hat. In diesem Beitrag werde „Israel als Eldorado für Kinderschänder“ bezeichnet. Um vom „regelmäßigen Missbrauch und Verbrechen an Kindern“ abzulenken, würden jüdischen Zionisten versuchen, den dritten Weltkrieg auszulösen – so die in dem von Kotthaus offenbar geteilten Beitrag aufgestellte Erzählung. Aus Sicht der Kreis-AfD verstießen diese Behauptungen gegen die „Grundwerte der AfD“. Der Beitrag soll nur kurze Zeit sichtbar gewesen sein, wurde währenddessen aber offenbar gesichert.