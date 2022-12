Gesundheit in Mettmann Telefon oder Video: So helfen Ärzte an den Feiertagen

Neu im Angebot ist die Videosprechstunde für erkrankte Kinder und Jugendliche: Ab dem 24. Dezember, 10 Uhr, haben Eltern an den beiden Weihnachtstagen (10 bis 22 Uhr), Mittwochnachmittagen (16 bis 22 Uhr) sowie an den kommenden Wochenenden (Fr. bis So. 10 bis 22 Uhr) die Möglichkeit, die Videosprechstunde bei einer Kinderärztin oder einem Kinderarzt in Anspruch zu nehmen. Das Angebot ist über die kostenlose Rufnummer 0211 59707284 erreichbar. Im Rahmen der Videosprechstunde können erste Maßnahmen besprochen und die Dringlichkeit eines Besuchs in einer Kinder-Notdienstpraxis eingeschätzt werden. Eltern brauchen hierzu ein Smartphone, Tablet, Notebook oder einen Computer mit Kamera und Mikrofon.