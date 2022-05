Hintergründe noch unklar : Älteres Ehepaar in Wohnung in Mettmann tot aufgefunden

Ein Ehepaar wurde in Mettmann tot in seiner Wohnung gefunden. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Mettmann Zwei Leichen sind am Mittwoch in einer Wohnung in Mettmann gefunden worden. Der 82-jährige Mann hat offenbar erst seine Frau und dann sich selbst getötet. Hinweise auf weitere Beteiligte gab es nicht.

Ein älteres Ehepaar ist in seiner Wohnung in Mettmann in Nordrhein-Westfalen tot aufgefunden worden. Die beiden Leichen wurden am Mittwoch in einem Doppelhaus entdeckt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die möglichen Hintergründe waren zunächst noch unklar.

Die Polizei ging davon aus, dass der 82-jährige Mann zuerst seine 88-jährige Frau und dann sich selbst tötete. Es gab den Angaben zufolge keine Hinweise auf weitere Beteiligte.

