Verkehr in Mettmann ADFC findet Radfahren in der Fußgängerzone zu gefährlich

ADFC Vorsitzender Reiter ist sicher: „Begeisterung wird das Öffnen der Fußgängerzone für den Radverkehr in Schrittgeschwindigkeit wohl nicht auslösen.“ Man könne genauso gut in der Zeit zwischen 18 Uhr und 9 Uhr vom Rad steigen und schieben, wie in Schrittgeschwindigkeit auf dem Rad sitzend fahren – „das nimmt sich nichts“, so Reiter. Drei Männer aus Wülfrath, die gerade mit ihren Rädern in der Fußgängerzone angekommen sind, sind sich einig: „Die Radwege in Mettmann sind unangenehm zu befahren. Teilweise sind die Räder durch die Schlaglöcher richtig ins Schaukeln geraten.“ Immerhin punkte Mettmann vielen Fahrradständern. Das sieht auch Studentin Nele Naplava so: „Ich finde immer einen guten Stellplatz, um mein Fahrrad anschließen zu können.“