Verkehr in Mettmann „Das Radverkehrskonzept jetzt nicht zerlegen“

Nur direkte Radweg-Routen, also ohne Umwege und logisch geführt, machen das Fahrrad konkurrenzfähig zum Auto. Mit diesem Kernsatz hat Jens Reiter Stellung genommen zur Diskussion über den Radweg auf der Nordstraße (siehe dazu auch einen Leserbrief auf dieser Seite). Reiter leitet als Vorsitzender den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club, ADFC, und sieht sich nach der teils heftigen Anwohnerkritik in der Pflicht, den geplanten Radweg an der Nordstraße zu verteidigen.