Schulbauten in Mettmann Ad-hoc-Maßnahmen liegen bislang im Zeitplan

Mit dem Aufbau einer neuen Mensa in Modulbauweise wurde an der Grundschule Herrenhauser Straße schon vor Ferienbeginn begonnen. In dem eingeschossigen rund 200 Quadratmeter großen Komplex werden neben der Mensa noch eine Küche und zwei Nebenräume eingerichtet. Der Startschuss für die Ad-hoc-Maßnahmen fiel bereits vor Ferienbeginn an der Herrenhauser Straße. Denn die Mensa muss für die Offene Ganztagsschule (OGS) zur Verfügung stehen, in der die Kinder dort auch in der schulfreien Zeit betreut werden. Im Schulgebäude werden Differenzierungsräume geschaffen, die der Schule nach den Sommerferien zur Verfügung stehen werden.