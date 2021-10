Mettmann soll fahrradfreundlicher werden : Die Fahrradbügel kommen

Mettmann Die Stadt will auf dem Weg zur Fahrradfreundlichkeit alle Schulen und Kindertageseinrichtungen mit Abstellmöglichkeiten für Fahrräder ausstatten. Die Vorarbeit zu diesem Projekt leistete die Ortsgruppe des ADFC.

Vor dem Haupteingang der Katholischen Grundschule an der Neanderstraße sind Anlehnbügel für Fahrräder am Fahrbahnrand aufgestellt worden. Die Stadt hat sich vorgenommen, alle Schulen und Kitas mit Abstellmöglichkeiten für Fahrräder auszustatten. Dies gehört zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur in Mettmann. Mitarbeiter der jeweiligen Einrichtungen sollen die Möglichkeit haben, mit ihren Rädern zur Arbeit zu fahren und sie auch sicher und geschützt abzustellen.