Gymnasien in Mettmann : Schüler schaffen Abi mit Traumnoten

Mettmann Auf dem Olymp der Gefühle ging es für die Abiturienten von Konrad-Heresbach und Heinrich-Heine-Gymnasium. Die Gymnasiasten haben nicht bloß den Abschluss in der Tasche, sie haben dabei teilweise Traumnoten erreicht.

Natürlich haben auch sie nicht für die Schule, sondern fürs Leben gelernt. Die Pandemie mit seinen Irritationen mit Distanz-, Wechsel- und Präsenzunterricht mal mit und ohne Maske hat dabei einen ungekannten Faktor beigesteuert. Und jetzt ist es geschafft, das Abitur ist für die 94 Schüler am Konrad-Heresbach-Gymnasium sowie die 49 assoziierten Freunde vom Heinrich-Heine-Gymnasium geschafft. Heine-Schulleiter Hanno Grannemann gratulierte jetzt im Beisein der Eltern und Teilen des Lehrerkollegiums seinen Abgängern. Von den 49 Abiturienten waren allein 18 Schülerinnen und Schüler besser als die Note 2, elf haben sogar einen Schnitt von unter 1,5 erreicht. Entsprechend hoben die Reden die Selbsttätigkeit der Stufe in den vergangenen zwei Jahren hervor, da der Abiturjahrgang 2021 sich trotz der durch Corona erschwerten Bedingungen „besser geschlagen hatte als viele Jahrgänge zuvor“, wie der Schuleiter wusste. Und die so Gelobten wussten das zu feiern. Mit zahlreichen musikalischen Beiträgen, einer Rückschau auf die vergangenen acht Jahre am Gymnasium und teils launigen Reden verabschiedeten sich die selbst ernannten „Heinemeister“.