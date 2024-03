Schneiderwerk in Mettmann meldet sich zurück Drei Mal auf Holz klopfen

Noch ist der Sozialraum für die sechs Mitarbeitenden eine vage Idee – mit Kreppklebeband umrissen auf den schwarzen Fliesen. Und erst in einigen Wochen wird ein Schaufenster nach außen hin zeigen, was sie hier seit Jahresbeginn schaffen – auf 450 Quadratmetern Nutzfläche samt einem kleinen Außengelände. Auf dem Weg in die angemietete Produktionshalle erzählt eine verrußte, verrostete Lore die Geschichte von Zerstörung und dem wieder Aufstehen. Denn das ist eine echte, eine gute Oster-Nachricht: Das Mettmanner Schneiderwerk läuft wieder wie ein Uhrwerk. Acht Monate nach dem Großbrand mit einem Millionenschaden auf Gut Metzkesberg an der Homberger Straße hat die Metzkausener Traditionsschreinerei ein neues Zuhause gefunden. Kaufmann Nico Schneider und Schreinermeister Daniel Schneider schauen sich um und nicken kurz: „Seit Jahresbeginn geht es mit unseren Aufträgen sehr erfreulich aufwärts.“