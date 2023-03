Verkehr in Mettmann Abends dürfen Radfahrer durch die Fußgängerzone fahren

Das Fahrradfahren in der Fußgängerzone wird testweise für einen Zeitraum von sechs Monaten erlaubt – allerdings nur in Schrittgeschwindigkeit und in der Zeit zwischen 18 und 9 Uhr. Das ist im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität beschlossen worden. Die Testphase startet, sobald die notwendigen Verkehrsschilder aufgestellt wurden. Aktuell verbietet das Verkehrsrecht das Radfahren in der Fußgängerzone. Die Verwaltung hatte eindringlich von einer Freigabe der Fußgängerzone für Radler abgeraten. Aufgrund der räumlichen Situation mit der engen Kleinen Mühlenstraße sowie der Außengastronomie warnte die Verwaltung vor einer Freigabe für den Radverkehr, der als „fließender Verkehr zudem ausschließlich von der Polizei überwacht werden darf. Nach sechs Monaten soll es einen Bericht über die Testphase geben.