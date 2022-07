Umwelt in Mettmann : Ab dem Jahr 2045 will Mettmann klimaneutral sein

Ab dem Jahr 2045 will Mettmann klimaneutral sein

Umwelt in Mettmann

Mettmann will 2045 klimaneutral sein. Foto: Dirk Neubauer

Mettmann Die Ankündigung ist schnell gemacht: Ab 2045 will Mettmann klimaneutral sein. Wie das erreicht werden soll, wollen Verwaltung und Politik nach der Sommerpause besprechen.

Bis zum Jahr 2045 soll Mettmann klimaneutral werden. So lautet die Zielvorgabe des Mettmanner Klimaschutzkonzeptes, das im Jahr 2015 erstellt und im Rahmen eines umfangreichen Workshops von Vertretern aus Politik und Verwaltung sowie mit der Unterstützung von Experten eines Beratungsunternehmens unlängst überarbeitet wurde. Es wird nach der Sommerpause in den zuständigen politischen Gremien vorgestellt, teilt die Stadt Mettmann mit. Einen Zwischenbericht über den Stand der Arbeiten hatte das Beratungsunternehmen bereits im Ausschuss für Klimaschutz , Umwelt und Mobilität gegeben.

Die Erarbeitung von konkreten Maßnahmen zur Zielerreichung ist für die Fortschreibung und Entwicklung des Klimaschutzkonzeptes geplant. Hierzu werde die Stadtverwaltung gemeinsam mit der Politik nach der Sommerpause eine gemeinsame Strategie für das weitere Vorgehen entwickeln, heißt es in der Mitteilung. Angesichts steigender Energiepreise sind Verwaltung und Politik bemüht, das Klimaschutzkonzept so schnell wie möglich fertigzustellen, damit die Maßnahmen für ein energieeffizienteres Handeln in Mettmann zeitnah umgesetzt werden können.