Junge Familien in Mettmann Ab 1. August 2025 gelten neue Kita-Gebühren

Bis zur letzten Minute wurde im Rat noch an den neuen Kitabeiträgen gearbeitet. Letzter Punkt, so eingeführt erst am Dienstagabend: Ab dem 1. August 2025 muss für ein Geschwisterkind ein halber Kitabeitrag gezahlt werden. Ab dem zweiten Geschwisterkind gibt es den Kita-Besuch oder einen Platz in der Kindertagespflege kostenfrei. So sollen kinderreiche Familien nicht mehr gebeutelt werden als nötig.