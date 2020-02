„Ich lache später“ : 91-Jähriger aus Mettmann knallt Trickbetrügern mit kessem Spruch den Hörer auf

Ein Streifenwagen der Polizei (Archiv). Foto: dpa/Carsten Rehder

Mettmann In 20 Haushalten in Mettmann gingen am Donnerstag Anrufe falscher Polizisten ein. Ein 91-Jähriger Rentner, durchschaute den Anruf und legte mit einem Spruch auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 11 Uhr klingelte das Telefon bei dem Rentner. Als der Mann abhob, meldete sich ein Mann, der ihm in akzentfreien Deutsch folgende Lügengeschichte auftischte: Er sei Kriminalbeamter der Polizei und man habe gerade Einbrecher in der Nachbarschaft festgenommen, die eine Liste mit potenziellen Einbruchszielen bei sich trugen. Auf dieser Liste sei auch die Adresse des 91-jährigen Erkrathers vermerkt. Da man davon ausgehe, Komplizen der Festgenommenen liefen noch frei herum, sei es nun besser, wenn der Mann seine im Haus befindlichen Wertgegenstände der Polizei übergebe, bis die "Gefahr vorüber sei".

Doch der Erkrather durchschaute den Betrugsversuch sofort. Er tat das einzig Richtige: Mit den Worten "Ich lache später" beendete er das Gespräch und teilte der echten Polizei den Sachverhalt mit.

Am Donnerstag probierten es die Trickbetrüger nicht nur bei dem Erkrather. Kreisweit zählte die Polizei insgesamt rund 20 Anrufe so genannter "Falscher Polizeibeamter" bei Seniorinnen und Senioren. Glücklicherweise kam es in keiner dieser Fälle zu einem Schaden für die Angerufenen - alle reagierten richtig und legten einfach auf.

Die aktuelle Welle erneuter Trickbetrugsversuche nimmt die Polizei erneut zum Anlass, um vor der Masche der "Falschen Polizeibeamten" zu warnen: Die echte Polizei wird niemals zu Hause anrufen, um nach den Vermögensverhältnissen zu fragen oder vor vermeintlichen Einbrecherbanden zu warnen. Erst Recht wird die echte Polizei niemals Geld oder andere Wertgegenstände für eine vermeintlich "sichere Verwahrung" in Empfang nehmen. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, handelt es sich um einen Betrugsversuch: Legen Sie einfach auf - Auflegen ist nicht unhöflich! Informieren Sie anschließend die echte Polizei über 110, um den Vorgang zu melden. Bitte warnen Sie insbesondere Ihre älteren Angehörigen vor der Masche der Trickbetrüger!

(ham)