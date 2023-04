Leben in Mettmann Geballtes Mettmann-Wissen für Senioren

Zugleich finden sich all die Informationen in sieben Kapiteln – vom Leben in Mettmann, über „Lieblingsplätze“, Rechtsfragen und Sicherheit, Geld und Einkauf, Wohnen und Haushalt, Pflegebedarf und Hilfe im Krankheitsfall und der Unterstützung in Alltag und Freizeit – auf den Webseiten der Stadt Mettmann. Denn eins hat Bürgermeisterin Sandra Pietschmann in ihren Bürgersprechstunden gelernt: „Immer mehr Senioren in Mettmann nutzen das Internet mit all seinen Möglichkeiten wie selbstverständlich.“ Die große Sammlung aller Möglichkeiten wurde vom Seniorenrat begleitet. Dessen Vorsitzender Herbert Breitrück lobt in seinem Vorwort, dass „Mein Mettmann“ nicht nur einen ziemlich kompletten Überblick über die Möglichkeiten gibt. Es wird zugleich dargestellt, wie sich Seniorinnen und Senioren in der Stadt einbringen können; etwa durch ein ehrenamtliches Engagement, den Kontakt zum Seniorenrat, der sich als Sprachrohr der Generation 60 plus versteht, oder im direkten Austausch mit den Parteien und Wählergemeinschaften im Stadtrat.