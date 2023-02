Positiver Drogentest in Mettmann Über 70.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Mettmanner gegen 16.50 Uhr mit seinem 17-jährigen Sohn als Beifahrer in seinem Alfa Romeo über die Bahnstraße. Hierbei verlor der Mann aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab, wobei er mit gleich drei am Fahrbahnrand in Richtung Talstraße geparkten Autos zusammenstieß. Sowohl der Alfa Romeo als auch die geparkten Autos (VW Sharan, Opel Astra, Audi A6) wurden erheblich beschädigt. Drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.