Energie in Mettmann 65 neue Solaranlagen holen den Strom aus der Sonne

Im ersten Quartal 2023 wurden in Mettmann insgesamt 65 Solaranlagen neu installiert, so ein Vergleichsportal für Solaranlagen. Dies entspreche einem Zuwachs von zehn Prozent im Vergleich zur bislang letzten Datenerhebung im Dezember 2022. Damit liege das Wachstum in Mettmann über dem bundesweiten Durchschnitt aller deutschen Städte, der mit 7,7 Prozent angegeben wird. Die Gesamtzahl der in Mettmann installierten Solaranlagen betrage aktuell 727 Anlagen – das entspreche ungefähr einer Fläche von sechs Fußballfeldern.