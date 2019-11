Auf dem Königshofplatz : 600 Kerzen für eine gerechtere Welt

Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann (RP) Für die Solidaritätsaktion „Eine Million Sterne“ verwandelten sich deutschland- und europaweit öffentliche Plätze in strahlende Lichtermeere. So leuchteten in Mettmann am Samstag rund 600 Kerzen auf dem Königshofplatz, um ein Zeichen für eine gerechte Welt und Solidarität mit Menschen in Not zu setzen.

