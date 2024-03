Leben in Mettmann Vorbereitungen zum 600-Jahr-Jubiläum in Mettmann laufen

Das war eine wegweisende Entwicklung aus dem Mittelalter in die Moderne. Und soll gefeiert werden. „Die Aktionen zum Thema „600 Jahre Freiheit für Mettmann“ laufen im Sommer dieses Jahres“, teilt dazu aus dem Büro der Bürgermeisterin Lucie Jentges mit. Wie und in welchem Umfang, ist ein noch gut gehütetes Geheimnis. Fest steht schon jetzt: So opulent wie anlässlich der 1100-Jahrfeier anno 2004 wird es jetzt nicht werden – in insgesamt 42 Bildern wurden damals bei einem Riesenumzug schlaglichtartig die vergangenen 1100 Jahre vorgestellt. 1200 Bürger waren bei dem Umzug dabei – darunter 16 Musik- und Folkloregruppen. Nicht mit einer großen Party, sondern vielen kleinen Events von August 2024 bis August 2025 soll das Ereignis, „ein Privileg von hoher Bedeutung“, wie Anna Wagner, Projektmanagerin Kultur in der Stabstelle Wirtschaftsförderung sagte, gefeiert werden. Das soll in „Kooperation mit Kulturschaffenden der Stadt“ geschehen – um alle einzubinden. Aber auch, um Kosten zu minimieren.