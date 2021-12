Schwerer Unfall in Mettmann : 59-jähriger Fahrer verreißt Steuer wegen Spinne im Auto

Mettmann Während der Fahrt hat sich eine Spinne vor den Augen eines 59-Jährigen abgeseilt. Der Mann war Polizeiangaben zufolge so irritiert, dass er gegen einen Baum gerast ist. Er musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 59-Jährige hatte laut Polizei bei dem Versuch, die Spinne fortzuwischen, das Lenkrad verrissen und war von der Straße abgekommen. Bei dem Aufprall erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde wenig später mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen in Velbert .

Doch wie reagieren, wenn man einfach Angst vor Spinnen oder Wespen hat, so ein Insekt aber unvermittelt vor einem auftaucht, während man am Steuer sitzt? Volker Freigang ist stellvertretender Vorsitzender des Fahrlehrerverbands NRW und arbeitet selbst seit rund 35 Jahren in dem Beruf. Er sagt: "Man kann solche Situationen nicht trainieren." Als Fahrlehrer könne man den Fahrschülern allenfalls in der Theorie erklären, dass sie "cool bleiben, zur Seite fahren und Herr der Lage werden" müssten. "Da kann man wenig Tipps geben, außer sich zusammenzureißen und besonnen zu bleiben. Lassen Sie die Spinne Spinne sein und bemühen Sie sich, eine Stelle zu finden, wo man ranfahren kann. Augen auf und durch."