Imagekorrektur in Sachen Fahrradfreundlichkeit : Positive Zwischenbilanz beim Stadtradeln

Imagekorrektur in Sachen Fahrradfreundlichkeit

Mettmann Sich zu bewegen ist gesund. Mit dem Rad nterwegs zu sein und das Auto stehen zu lassen, hat außerdem einen positiven Effekt auf die CO2-Bilanz. Alles gute Gründe, die dafür sprechen, beim Stadtradeln mitzumachen.

„Ja, mir san mitm Radel da ...“, singen fröhlich tirilierend 555 Mettmanner. Diese erste Bilanz kann sich sehen lassen, meint Nathalie Villière, die für die Stadt Mettmann den Wettbewerb organisiert, der in vielen Städten in Deutschland durchgeführt wird. „Nach der Hälfte des dreiwöchigen Stadtradelns haben sich so viele Radlerinnen und Radler registriert, wie noch nie“, freut sie sich über die magische 555.