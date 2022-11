Blotschenmarkt in Mettmann Auftakt für goldenes Jubiläum

Auch nach 50 Jahren hat der Blotschenmarkt nichts an seinem Reiz verloren. Im Jahr des goldenen Jubiläums war am vergangenen Wochenende die typische Stimmung des wohl schönsten und ältesten Weihnachtsmarktes in der Region zu spüren. Ein Hauch von Glühweinduft und vom vielfältigen kulinarischen Angebot wehte über den historischen Marktplatz. Weihnachtlich geschmückte Buden, bergisches Fachwerk im Hintergrund und die durch viele neue LED-Leuchten erzeugte Lichterpracht sorgten dafür, dass sich vor allem in den Abendstunden eine große Menschenschlange um die Lambertuskirche bildete.