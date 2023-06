Justiz in Mettmann Mettmanner wegen fahrlässiger Brandstiftung verurteilt

Im Prozess gegen den Mettmanner, in dessen damaliger Wohnung in Remscheid es im vergangenen April gebrannt hatte, wurde nun das Urteil verkündet: Der 47-Jährige muss wegen fahrlässiger Brandstiftung für 18 Monate Jahre in Haft. Er gilt als vermindert schuldfähig, noch in der Brandnacht waren bei ihm 3,5 Promille festgestellt worden.