Unfall in Mettmann Mit 2,1 Promille von der Fahrbahn abgekommen

Stark alkoholisiert kam ein 42-Jähriger in der Nacht zu Sonntag, 16. April, von der Fahrbahn in Mettmann ab. Dabei prallte er gegen eine Verkehrsinsel und anschließend außerdem gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Der Fahrer hatte trotz seines Fehlverhaltens großes Glück: Er blieb bei dem Unfall unverletzt. Sein Führerschein wurde jedoch beschlagnahmt und an den beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.