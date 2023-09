Politik in Mettmann 4,6 Millionen Euro für Ad-hoc-Maßnahmen an Schulen

In der Grundschule Herrenhauser Straße wird die bisherige Mensa dem Unterrichtstrakt zugeschlagen. In einem neuen, einstöckigen Modulbau sollen eine neue Mensa und Küche Platz finden. In der Grundschule am Neandertal werden die bisherigen Umkleiden und Sanitärräume des Sportplatzes zu Mehrzweckräumen und einer Bücherei umgebaut. In einem neuen, einstöckigen Modulbau werden die neuen Umkleiden eingerichtet.