Schule in Mettmann Wenn ein Schultag 15 Stunden dauert

Man hätte sich am Dienstag im Ratssaal einbilden können, dass manche der 35 chinesischen Austauschschülerinnen und -schüler bei diesen Worten kritisch guckten. Aber das war nur ein flüchtiger Eindruck. Die Gruppe in Klassenstärke war zu Besuch im Rathaus und wurde herzlich von Bürgermeisterin Sandra Pietschmann empfangen. Seit 2011 gibt es einen regelmäßigen Schüleraustausch zwischen dem Heinrich-Heine-Gymnasium und der Middle School No. 1.