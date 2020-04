Mettmann : 33 Menschen im bereits isolierten Flüchtlingsheim positiv getestet

Seit mehr als einer Woche abgeschirmt: Das Flüchtlingsheim an der Seibelstraße in Mettmann.

Mettmann Das Flüchtlingsheim in Mettmann stand seit dem 1. April unter Quarantäne. Noch am Mittwoch trennte die Stadtverwaltung infizierte und negativ getestete Bewohner. Alle stehen weiterhin unter Quarantäne.

Mehr als ein Drittel der Menschen in einer Flüchtlingsunterkunft in Mettmann wurden positiv auf das Coronavirus getestet. In der städtischen Flüchtlingsunterkunft an der Seibelstraße war am 1. April der erste Corona-Erkrankungsfall bekannt geworden. In dem Heim wohnen 88 Menschen. Bei 33 fiel der Virustest positiv aus.