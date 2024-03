Engagement in Mettmann 322 Frauen und Männer gehen für Mettmann durchs Feuer

Der Einsatz dauerte insgesamt 44 Stunden. Weil am Brandort Homberger Straße Löschwasser fehlte, wurde ein Gummibecken zum künstlichen Löschteich, der immer wieder befüllt werden musste. Feuerwehren aus dem gesamten Kreis rückten zur Unterstützung an. Und das alles mit diesem Erfolg: Es wurde bei dem Großbrand der Schneiderwerke am 27. Juli 2023 niemand verletzt. Und das Wohnhaus der Firmeneigentümer konnte um Haaresbreite vor den Flammen gerettet werden: Tiefschwarze Rußspuren auf Armeslänge neben einem Balkon machten sehr deutlich, wie knapp es war.