Unfall auf regennasser Straße : 32-Jährige nach Unfall in Klinik

32-Jährige nach Unfall in Klinik

Mettmann Aus bislang ungeklärtem Grund kam eine 32-Jährige auf der Düsseldorfer Straße von der Fahrbahn ab. Sie überschlug sich mit ihrem Auto und wurde beim Unfall verletzt.

Aus bislang ungeklärter Ursache verunglückte eine 32-Jährige auf der vom Regen nassen Fahrbahn an der Düsseldorfer Straße. Wie die Polizei berichtet, war die Frau Mittwochmorgen, kurz nach 10 Uhr, mit ihrem Auto auf der leicht abschüssigen B7 von Mettmann aus über die Düsseldorfer Straße in Richtung Düsseldorf gefahren. In einer Kurve auf Höhe einer Baumschule verlor sie offensichtlih die Kontrolle übers Fahrzeug, das sich überschlug und dann rechts auf dem Grünstreifen liegen blieb.