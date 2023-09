Leben in Mettmann 30 neue Spiele in der Stadtbibliothek

„Stadt-Land-Spielt!“ ist ein Projekt zur Förderung des Kulturguts Spiel in der Gesellschaft. Bei „Stadt-Land-Spielt!“ wird jährlich ein Wochenende in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien und in Dänemark dem Spielen gewidmet. Am Samstag, 16. September, 10 bis 14 Uhr lädt die Stadtbibliothek Mettmann zu „Stadt-Land-Spielt“ ein. Mit 30 neuen Spielen ist für jeden etwas dabei. Neben der Spende von Stadt-Land-Spielt sponsort der Freundeskreis zusätzlich die Spiele des Jahres.