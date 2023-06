Grundausbildung abgeschlossen 26 Prüflinge verstärken die Mettmanner Feuerwehr

Bürgermeisterin Sandra Pietschmann und die Dezernentin für Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen Veronika Traumann bedankten sich nach Prüfungsende persönlich bei den Teilnehmenden und Ausbildern für die Ausdauer und das Engagement. Die neuen Feuerwehrleute erhielten direkt an dem Abend ihre digitalen Funkmeldeempfänger und stehen nun in ihren Einheiten in der Stadtmitte, in Obschwarzbach und Metzkausen für den Einsatz bereit.