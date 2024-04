17.000 Euro Schaden, die Polizei ermittelt Erst Unfall verursacht, dann abgehauen

Bereits in der Nacht zu Samstag, 13. April, mussten die Beamten in Mettmann ein Ermittlungsverfahren einleiten. Nach aktuellem Stand der Dinge war folgendes geschehen: Gegen 1.25 Uhr alarmierten Anwohner die Polizei, nachdem der Fahrer eines Skoda mit einem am Fahrbahnrand der Straße Champagne abgestellten VW kollidiert war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW in einen davor abgestellten Fahrzeuganhänger geschoben und schwer beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, floh der Unfallverursacher mit seinem Auto in Richtung Düsselring.