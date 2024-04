„Lott Jonn“ vermittelt Spaß am Sport „Ganz doll bewegen“ als Disziplin

„Lott jonn“, die Initiative für Kinder- und Jugendgesundheit des Kreisgesundheitsamtes, ermöglichte gemeinsam mit dem Berufskolleg Neandertal für 165 Kinder aus vier Kitas in Mettmann eine ganz besondere Bewegungszeit. Zum dritten Mal hatten das Lott-jonn-Team und der Kreissportbund in Kooperation mit dem Berufskolleg Kita-Kinder zum Minisportabzeichen in die Sporthalle Flurstraße eingeladen.