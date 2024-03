Architektur in Mettmann 1500 Unterschriften für die Laubfroschoper

Für den Initiator und Architektur-Journalisten Klaus Englert ist die Sache eindeutig: Mit 1500 Unterschriften für den Erhalt der Stadthalle ist seine Initiative „die erfolgreichste Petition, die es jemals in Mettmann gab“. Nun habe die Plattform „Open Petition“ den Sachverhalt an die Mitglieder des Mettmanner Stadtrates weitergereicht, um ihnen die Gelegenheit zu geben, sich zum Erhalt der Stadthalle zu äußern. Englert schreibt an die Ratsfrauen und -männer: „Insgesamt haben wir das erforderliche Quorum zu über 150 Prozent erfüllt. Eine große Anzahl der Mettmanner spricht sich deutlich für eine nachhaltige Nutzung der Stadthalle aus.“