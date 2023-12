Tierschutz in Mettmann Badetag für Hunde spült Geld in Kasse des Tierheims Hilden

An jedem regulären Besuchstag gelten strenge Hygienevorschriften in Mettmanns Naturfreibad. Nur ein Mal im Jahr sind diese Regeln außer Kraft gesetzt. Nämlich dann, wenn Badetag für Hunde ist. Damit ist kein Großreinemachen im Sinne von waschen, föhnen und frisieren gemeint. Am Hundebadetag wird das Bassin zum Tummelplatz für kleine und große Hunde. Bereits zum zweiten Mal hatten Astrid und Oliver Fredrich von den Projekthunden Deutschland besagten Hundeschwimmtag im Naturfreibad mit Unterstützung der Stadt sowie der Werbegemeinschaft „Mettmann Impulse“ organisiert. Jetzt konnten sie den Gewinn der Veranstaltung in Höhe von 1572 Euro übergeben. Die Summe ist für das Tierheim in Hilden gedacht, das, weil Mettmann bekanntermaßen über kein eigenes Tierheim verfügt, auch für (Fund-)Tiere aus Mettmann zuständig ist.