Bildung in Mettmann : 140 Schüler schließen in den Ferien ihre Corona-Lücken

Bürgermeisterin Sandra Pietschmann und Markus Pleuß vom Schülamt besuchten die Schüler in der Grundschule Herrenhauser Straße, die an einer Förderung in den Ferien teilnehmen. Foto: Kreisstadt Mettmann

Mettmann Unterricht mal auf Distanz und nur selten in der Schule – das hat bei vielen Schülern zu Wissenslücken geführt. 140 Mädchen und Jungen von Grund- und weiterführenden Schulen arbeiten daran in ihren Ferien.

Deutsch, Mathe und Englisch für die Viertklässler – trotz der Sommerferien sind 87 Grundschüler in der zweiten und dritten Ferienwoche in der Grundschule Herrenhauser Straße, um in kleinen Gruppen zu lernen. Noch bis zum 23. Juli sorgt die „Interaktiv gGmbH“ dafür, dass Jungen und Mädchen das aufholen, was sie während der Schulschließung verpasst haben. Vom 26. Juli bis zum 3. August werden Schüler der weiterführenden Schulen gefördert. Hierfür hat die Stadt den Verein „Du-Ich-Wir“ gewinnen können.