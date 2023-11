Gedenken in Mettmann 14 Stolpersteine auf Hochglanz gebracht

Bei ihrer Arbeit in der Stadt bekamen sie jede Menge Zuspruch. Autofahrer hoben den Daumen. Von Passanten gab es freundliche Worte für die am Boden arbeitenden Omas. An der Römer Straße 18 erinnert ein Stolperstein an das Schicksal der Bibelforscherin Zeugin Jehovas, Johanne Gesink. Sie wurde 1936 zunächst nach Holland ausgewiesen, 1940 verhaftet und nach Auschwitz transportiert. 1945 starb sie bei einem Fußmarsch nach Bergen-Belsen an Typhus.