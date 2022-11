Weihnachten in Mettmann 100 Wünsche mehr am Baum als im Vorjahr

Der Caritasverband Mettmann und die Kreissparkasse Düsseldorf erfüllen Wünsche: Zum dreizehnten Mal steht ein Weihnachtswunsch-Baum in der Kundenhalle am Jubiläumsplatz. An den Zweigen hängen 300 Wunschzettel. Das sind 100 Wünsche mehr als in den Vorjahren; ein Gradmesser dafür, wie sehr Inflation und Energiepreise die Menschen in Mettmann belasten.