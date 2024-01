Ehrenamt in Mettmann Warum will niemand Schiedsperson für Süd werden?

Zu den Aufgaben der Schiedspersonen gehört es, in allen bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten sowie in Strafdelikten, bei denen das öffentliche Interesse der Staatsanwaltschaft an der Strafverfolgung fehlt, als Mediator zu schlichten. Über einen Vergleich soll der soziale Friede wieder hergestellt werden. Zugleich gilt es, die Gerichte zu entlasten.