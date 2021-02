Unfall an der Autobahnauffahrt : 50-Jähriger bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Mettmann Beim Abbiegen an der A59 stießen am Montag zwei Fahrzeuge zusammen. Die Ursache des schweren Unfalls ist noch nicht geklärt.

Ein 20-jähriger Autofahrer war am Montagmorgen auf der Knipprather Straße in Langenfeld in Richtung Monheim unterwegs. Polizeiangaben zufolge wollte er an der Autobahnauffahrt der A 59 nach links in Richtung Düsseldorf einbiegen. Im Einmündungsbereich stieß er frontal mit dem Auto eines 50-jährigen Monheimers zusammen, der die Knipprather Straße in Richtung Langenfeld befuhr.