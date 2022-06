Unterstützung in Mettmann : Das Jobcenter ME-aktiv bleibt für Kunden geschlossen

Mettmann Am Gebäude des Job-Centers an der Marie-Curie-Straße muss die Fassade saniert werden. Das wird Lärm und Staub machen. Die Teams mit Publikumsverkehr verteilen sich deshalb auf andere Standorte.

Was müssen die Kunden des Jobcenters wissen? Die Telefonnummern und E-Mail-Adressen und auch die Postanschrift ändern sich nicht. Schließlich ist es schlicht nicht möglich, den Kundenkontakt einfach einzustellen. Doch bereits in wenigen Tagen werden die ersten Abteilungen in ihre Ausweichquartiere umziehen.

Das Team von „JobMEaktiv“ wird das erste sein. Es ist ab dem 9. Juni am Standort Hilden persönlich für Kundentermine erreichbar. Die Adresse: Hochdahler Straße 14. Ab dem 15. Juni berät das Selbstständigen-Team am Standort Velbert, Heiligenhauser Straße 6. Das Kundencenter des Jobcenters ME-aktiv meldet sich ab dem 22. Juni am Standort Ötzbachstraße 1 in Mettmann. Dorthin wechseln auch die Abteilungen Arbeitsvermittlung und Leistungsgewährung. Sie werden in der Ötzbachstraße ab dem 24. Juni erreichbar sein. Wichtig: Wer immer in den nächsten Tagen und Wochen zu einem Termin ins Jobcenter ME-aktiv gebeten wird, sollte auf der Einladung sorgfältig prüfen, an welchem Ausweichstandort die persönliche Beratung stattfinden wird.